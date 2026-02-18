Frecciarossa Final Eight verso la palla a due: "Torino pronta ad ospitare 5° edizione nel 2027"

A poche ore dall'inizio delle Frecciarossa Final Eight, l'assessore comunale allo Sport, Mimmo Carretta rilancia: "Torino è pronta ad ospitare anche la 5° edizione nel 2027, sarebbe record". Intanto da questa sera - e fino al 22 febbraio - all'Inalpi Arena di Torino si sfideranno le migliori otto squadre italiane di basket.

Auxilium Fiat vince la Coppa Italia

Un inizio di torneo che cade in un giorno particolare: esattamente otto anni fa, oggi, l'Auxilium Fiat Torino vinceva la Coppa Italia battendo Germani Brescia 69-67. Dopo il Grattacielo della Regione, questa mattina il trofeo ha fatto tappa a Palazzo Civico, dove è stato accolto in Sala Marmi dall'assessore allo Sport.

È il quarto anno di fila che Torino ospita le Frecciarossa Final Eight. E sul 2027, "le interlocuzioni con la Lega Basket sono in corso". A chiarirlo è proprio l'esponente della giunta, che aggiunge: "noi crediamo nei grandi eventi, che hanno un effetto positivo di emulazione anche sulla città: molti giovani scelgono il basket e noi stiamo investendo nei playground: l'obiettivo è ospitare anche la 5° edizione consecutiva, sarebbe record".

Modello "Atp"

E tra le carte che Palazzo Civico è pronta a giocare per aggiudicarsi anche il 2027, c'è quella di usare il "modello Atp Finals", cioè coinvolgendo ad esempio musei ed enti culturali per prevedere ingressi scontati agli spettatori delle Frecciarossa Final Eight.

Parquet speciale

Per celebrare la 50ª edizione della Coppa Italia, questa il parquet dell’Inalpi Arena si presenterà con una colorazione speciale, pensata per rendere omaggio alla storia della competizione. Il campo da gioco si distinguerà per il trattamento cromatico delle aree interne all’arco del tiro da tre punti, composto da un mosaico di tessere in diverse sfumature di verde.