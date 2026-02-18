Rivelata la mappa dei ristoranti per la Settimana Enogastronomica di Sanremo 2026

Svelati i ristoranti aderenti alla terza edizione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo: dal 20 febbraio al 1 marzo, questi locali proporranno fuori menù i tre piatti ufficiali firmati da chef stellati, per un’offerta esclusiva composta da antipasto, primo, secondo e dolce disponibile solo in questo periodo.

I ristoranti offriranno il Risotto Sanremo con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio di Enrico Delfringer, il Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda di Matteo Milandri e il dolce Nel giardino dei fiori di Sanremo di Paolo Griffa. Queste creazioni uniscono tradizione ligure e creatività, perfette da assaggiare in abbinamento alle serate del Festival.

Questi i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa:

CAMPANIA

Annamarì - Napoli (NA)

EMILIA ROMAGNA

Maison Riad - Cervia (RA)

LAZIO

Ristorante "Borgo Antico” - Bassano In Teverina (VT)

LIGURIA

Quintessenza - Sanremo (IM)

Pappa & Ciccia - Bordighera (IM)

Entufurnu - Ceriana (IM)

Balzi Rossi - Ventimiglia (IM)

La Pasta di U Sanremo Srl - Sanremo (IM)

Boma Ristorante - Varazze (SV)

Pignatta Rossa Artrattoria - Albissola Marina (SV)

Osteria la pescheria degli artisti - Albissola Marina (SV)

La Boqueria spac - Savona (SV)

Osteria del Castel Gavone - Finale Ligure (SV)

Cian de Bia - Badalucco (IM)

PiadiVino - Imperia (IM)

PIEMONTE

Ristorantino 'n Ca'd Basan - Canelli (AT)

Osteria DaMa - Varallo (VC)

Redibis - Carrù (CN)

Convivio - Cesena Torinese (TO)

PUGLIA

La Ripa Ristorante - Vieste (FG)

MALTA

Trattoria a Lanterna cucina Ligure - San Pawl II-Bahar

Questa iniziativa crea un legame tra il Festival e la ristorazione, promuovendo la cucina italiana e il territorio ligure a livello nazionale e internazionale, con forte vocazione turistica. Nato dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News e CNA Imperia, valorizza eccellenze enogastronomiche unendo musica e sapori in un format di successo.

Cogliete l’occasione per un’esperienza unica: turisti, appassionati e residenti, prenotate e assaggiate questi piatti limitati durante il grande evento!

Info: https://www.ilpiattodelfestival.it