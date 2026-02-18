Dagli spazi di comunità all'abbattimento delle barriere: a Torino un convegno sull'urbanistica comunitaria

URBANISTICA COMUNITARIA. CONVEGNO DI COMUNITA’ DEMOCRATICA A TORINO VENERDI’ 20 FEBBRAIO.

La progettazione di spazi di comunità come le piazze, le aree pedonali ed i parchi, l'abbattimento delle barriere architettoniche ed il sostegno al commercio di vicinato saranno al centro dell’incontro che si svolgerà venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 a Torino, su iniziativa dell’associazione Comunità Democratica.

Questa associazione culturale, fondata il 29 luglio scorso, è guidata a livello nazionale da Graziano Delrio, Stefano Lepri, Silvia Costa e Angela Ianaro e ha lo scopo di sviluppare e diffondere in Italia una cultura politica ispirata al personalismo comunitario, nonché di favorire la creazione di reti tra persone e gruppi, capaci di promuovere la democrazia e la pace, l’Europa, la tutela della nostra Costituzione e le politiche di sviluppo fondate sulla centralità della persona e delle comunità, la solidarietà e la sussidiarietà. Tra i fondatori ci sono anche i piemontesi Monica Canalis e Gianfranco Morgando.

Non un nuovo partito né una presenza settaria nel Pd, ma un cantiere di idee, per essere sale e lievito, in dialogo con le altre culture politiche. Non un nuovo partito, ma una chiara appartenenza alla cultura politica del Cattolicesimo democratico, che si esprime dentro e fuori dai partiti, è radicata in molti corpi intermedi e sopravvive alla caduta del muro di Berlino, al cambio di secolo, al declino europeo e all’avvento delle tecno-destre che sfidano la democrazia.

Dopo il varo del suo sito web, https://comunitademocratica.it/, Comunità Democratica è sbarcata anche a Torino con una serie di incontri pubblici dedicati ai temi più scottanti della nostra città.

Dopo l'incontro di gennaio sull'emergenza casa, si prosegue con l'urbanistica comunitaria, per valorizzare tutti quegli strumenti architettonici ed urbanistici che contribuiscono ai legami comunitari, con un focus sugli anziani, le persone con disabilità, chi non ha un'automobile o vuole migliorare la qualità dell'aria.

Interverranno per Comunità Democratica Monica Canalis, Vincenzo Camarda, Amalia Santiangeli, Luca Rolandi, Stefania Pisano e Giovanni Caci.

Daranno un contributo tecnico Carlo Chiama e Maicol Granello.

Parteciperanno gli altri componenti dell’associazione.

Appuntamento venerdì 20 febbraio ore 18.30 a Torino, presso l'associazione Crescere Insieme in Via Anselmetti 67 a Mirafiori sud.