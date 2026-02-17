 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 17 febbraio 2026, 18:38

Sanità, liste d'attesa e accessibilità alle cure: Stefano Bonaccini ne parla a Nichelino

Appuntamento giovedì 19 febbraio dalle 20.30 al teatro Superga

Una immagine d'archivio di Stefano Bonaccini

Una immagine d'archivio di Stefano Bonaccini

La scuola di politiche e di partito del Pd di Nichelino, inaugurata lo scorso autunno con un partecipato incontro dedicato al tema delle differenze tra (centro)sinistra e destra, si prepara ad accogliere un big come Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Partito Democratico.

L'ex governatore dell'Emilia-Romagna sarà ospite nella serata di giovedì 19 febbraio al teatro Superga, a partire dalle ore 19.30, per parlare di sanità. "Tutelare i diritti dei cittadini: tra sanità e accessibilità alla cura" è il titolo della serata, che vuole sottolineare come sia "una priorità per il centrosinistra in Italia e in Europa la tutela della salute pubblica".

Bonaccini 'giocherà in casa' a Nichelino, che nel febbraio 2023 fu l'unica città della provincia di Torino ad averlo visto trionfare nelle primarie aperte per la guida del Pd: qui ottenne il 65% delle preferenze, tendenza assolutamente contraria rispetto al risultato nazionale che vide il successo di Elly Schlein

m.d.m.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium