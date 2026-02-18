Vanchiglia, contro cartacce e bottigliette arrivano 20 nuovi cestini

Prosegue il piano di interventi sul decoro in zona Vanchiglia. Dopo la riasfaltatura di alcune strade e la tracciatura della segnaletica orizzontale, la Circoscrizione 7 - in collaborazione con Amiat - ha installato circa 20 nuovi cestini per la raccolta dei piccoli rifiuti.

L’obiettivo è contrastare la dispersione di cartacce, bottigliette e altri rifiuti “da passeggio” in un quartiere particolarmente frequentato, soprattutto nelle ore serali e notturne.

“Non per rifiuti domestici”

A chiarire la funzione dei nuovi contenitori è la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 7, Marta Sara Inì: "Servono per il conferimento temporaneo di piccoli rifiuti da passeggio, come scontrini, fazzoletti o bottigliette, e non per quelli domestici. È un intervento che contribuisce a proteggere l’ambiente e a favorire la raccolta differenziata".

I cestini sono stati pensati anche in chiave turistica. Vanchiglia, infatti, si trova a pochi passi dalla Mole Antonelliana, nel cuore della città, ed è spesso interessata da eventi e manifestazioni che attirano visitatori.

"Siamo in una zona vicina al centro - aggiunge Inì -, e con il turismo legato ai diversi eventi è importante garantire vie ordinate e pulite, contrastando la disattenzione e promuovendo la cura degli spazi pubblici. Non solo da parte dei cittadini, ma anche dei turisti che vivono la nostra città".

Decoro e convivenza

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di miglioramento del decoro e della convivenza tra residenti, attività commerciali e frequentatori del quartiere. L’auspicio della Circoscrizione è che l’aumento dei punti di raccolta contribuisca a ridurre l’abbandono di piccoli rifiuti sulle strade e sui marciapiedi, migliorando la qualità della vita e l’immagine del quartiere.