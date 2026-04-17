Da negozio sottratto alla criminalità a centro d'incontro: in corso Giulio Cesare uno spazio a disposizione delle associazioni

Ci sarà un nuovo spazio per le associazioni - ma anche gruppi e comitati - in corso Giulio Cesare, dove potranno essere realizzate attività per la cittadinanza. Si tratta di un ex negozio sottratto alla criminalità organizzata: una stanza di circa 60 metri quadri che da luogo di crimine potrà diventare uno spazio dove aiutare le persone.

L'idea della Circoscrizione 7

L'idea della Circoscrizione 7 è di affidarla a varie associazioni che ne facciano richiesta e che offrano servizi come corsi di lingua, sportelli di aiuto, supporto alla cittadinanza. L'assegnazione sarà gratuita, l'unica spesa prevista è quella di pulizia, da suddividere tra i vari utilizzatori.

"Sarebbe bello se si riuscisse a tramandare nel tempo la sua storia di bene confiscato alla criminalità - ha commentato la consigliera di Sinistra Ecologista Ilaria Genovese - un luogo che a pochi passi da casa nostra faceva attività criminali. Sarebbe bello dare riscatto a questo luogo che ha danneggiato la città e la società".

Ancora da decidere il nome

Il nome è ancora da decidere: l'idea è di trovare una vittima di mafia a cui intitolarlo, tramite una scelta pubblica. La Circoscrizione dovrebbe pubblicare il bando per l'assegnazione entro giugno, per avere un probabile avvio delle attività delle associazioni a settembre.