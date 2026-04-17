Dal bosco al cielo Infini.to: planetario di Torino propone una passeggiata sostenibile verso le stelle

“Più passi, meno CO₂”, in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2026 Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio sperimenta una nuova modalità di accesso al sito museale che unisce missione scientifico-divulgativa e supporto agli obiettivi di riduzione dell’impronta di carbonio.

L'evento del 22 aprile invita il pubblico a raggiungere a piedi il Planetario, attraversando il bosco della collina torinese all’interno della Riserva della Biosfera MAB Unesco CollinaPo, lungo l’ultimo tratto del Sentiero dei Pianeti, accompagnati da guide esperte dell’Associazione Artena e dai botanici del Viridarium Lab Garden. Un percorso di 1109 passi che trasforma il tragitto in un’esperienza educativa immersiva alla scoperta del patrimonio botanico e faunistico locale, dove natura e scienza si incontrano in un racconto unico che parte dalla Terra per arrivare fino all’Universo.

La passeggiata, proposta in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2026, rappresenta il primo passo di un progetto più ampio che entrerà stabilmente nell’offerta didattica per le scuole a partire dall’anno scolastico 2026/2027, con appuntamenti periodici ogni mese.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma T.E.R.E. (Transizione Ecologica del Terzo Settore), promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Santagata, che si occupa di accompagnare organizzazioni del terzo settore verso la sostenibilità mediante lo sviluppo di azioni per la decarbonizzazione delle attività, lo sviluppo di buone pratiche, il monitoraggio delle emissioni e il rafforzamento della cultura della sostenibilità.

Dal bosco al cielo è realizzata con il patrocinio della Riserva della Biosfera CollinaPo e delle Aree protette del Po piemontese, in collaborazione con il Comune di Pino Torinese, INAF – Osservatorio Astrofisico di Torino, Città metropolitana di Torino e Viridarium Lab Garden.

«Questo progetto – spiega Eleonora Monge, Direttrice di Infini.to - Planetario di Torino – rappresenta per noi il proseguimento di un percorso già in atto per connetterci maggiormente, come polo culturale e scientifico, all’ambiente della Riserva della Biosfera CollinaPo, di cui facciamo parte. Si tratta di un’iniziativa che nel futuro intendiamo promuovere in particolar modo per arricchire l’esperienza di visita delle scuole e degli altri gruppi organizzati che raggiungono il Planetario. Salire a piedi verso le stelle diventa così una potente metafora del percorso di transizione ecologica: un cammino impegnativo ma necessario, capace di restituire al visitatore una consapevolezza nuova del proprio posto nell’Universo e sulla Terra».

Informazioni pratiche

Partenza: parcheggio del Planetario di via dell’Osservatorio 8, Pino Torinese

Orari: mattino ritrovo ore 10.15 e risalita tramite sentiero ore 10.30, pomeriggio ritrovo ore 13.30 e risalita tramite sentiero ore 13.45

Percorso: tratto finale del Sentiero dei Pianeti

Arrivo: Infini.to - Planetario di Torino