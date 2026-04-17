Gioco per bambini trasformato in capanna: “Situazione inaccettabile”

Un gioco per bimbi trasformato in rifugio di fortuna. E' la situazione del giardino pubblico tra corso Novara, via Perugia e via Amalfi, in zona Borgo Rossini. A segnalarlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, Patrizia Alessi, che denuncia la presenza di una vera e propria capanna realizzata all’interno di uno scivolo destinato ai bambini.

Un rifugio improvvisato nell’area giochi

Secondo quanto riferito, un individuo avrebbe occupato lo spazio del gioco per creare un riparo di fortuna. Una situazione che, oltre a sottrarre ai più piccoli uno spazio dedicato al divertimento, solleva anche problemi di sicurezza e igiene.

Le famiglie che frequentano il giardino segnalano disagio e preoccupazione: l’area giochi, infatti, dovrebbe essere un luogo protetto e sicuro, ma la presenza della struttura improvvisata rende difficile l’utilizzo in tranquillità.

“Rischi per i bambini e per la salute”

La denuncia punta l’attenzione non solo sul degrado, ma anche sui potenziali rischi sanitari. L’occupazione dello scivolo, infatti, potrebbe favorire situazioni di scarsa igiene, con conseguenze per i bambini che frequentano quotidianamente il parco.

“È inaccettabile che uno spazio pubblico dedicato ai più piccoli venga trasformato in un rifugio inadeguato”, è la posizione espressa da Alessi, che chiede un intervento immediato.

Un problema già segnalato

Non si tratterebbe di un caso isolato. Sempre sullo stesso giardino era già stata presentata, nel maggio 2025, un’interpellanza sullo stato delle panchine da parte di Alessi insieme ai colleghi Domenico Giovannini e Francesco Caria.