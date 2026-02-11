 / Aurora / Vanchiglia

Vanchiglia, nuovo asfalto dopo i lavori sui sottoservizi

Lavori in corso per via Balbo, Santa Giulia, Artisti e Napione

Nuovi interventi sulla viabilità nel quartiere Vanchiglia, dove nelle scorse settimane sono stati completati lavori di riasfaltatura a seguito di operazioni sui sottoservizi.

Il rifacimento del manto stradale ha interessato ampi tratti di via Balbo, via Santa Giulia, via Artisti e via Napione, strade particolarmente trafficate e centrali per la mobilità del quartiere. Gli interventi si sono resi necessari dopo lavori tecnici su reti sotterranee, che avevano comportato scavi e ripristini provvisori dell’asfalto.

La riasfaltatura ha permesso di riportare le carreggiate a condizioni di maggiore sicurezza e comfort per automobilisti, ciclisti e pedoni. Un’operazione che rientra nella normale attività di ripristino successiva agli interventi sui sottoservizi, con l’obiettivo di garantire una viabilità più fluida e una migliore qualità dello spazio pubblico.

Nei prossimi mesi non si escludono ulteriori interventi analoghi in altre zone della città, in base alla programmazione dei lavori infrastrutturali.

