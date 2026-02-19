In città, al via le riprese del film di Simone Catania: il set alla Circoscrizione 5

In Circoscrizione 5 al via la prossima settimana le riprese di Brianza del regista Simone Catania.

“Siamo felici, come Circoscrizione, di mettere a disposizione i nostri spazi alla Film Commission Torino Piemonte per un’opera del regista Simone Catania”, dichiara il Vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla.

“È una grande opportunità portare il cinema nel nostro territorio: valorizzare la nostra Circoscrizione e darle visibilità è sempre motivo di orgoglio”, conferma la Coordinatrice alla Cultura, Silvia Acquaro.



Le riprese in Circoscrizione dureranno quattro giorni e coinvolgeranno anche l’Ufficio di Presidenza.

“Come Presidente della Circoscrizione, possiamo essere orgogliosi del lavoro che stiamo portando avanti e dell’importante opportunità che la nostra Circoscrizione avrà” conclude Correnti. "Una vetrina significativa per il territorio, che dobbiamo saper cogliere al meglio. Essere attrattivi è fondamentale e significa che stiamo andando nella direzione giusta".

Il film sarà girato in Piemontre tra fine febbraio e fine marzo. Ispirato ad un fatto di cronaca reale, Brianza racconta con ironia e pungente verità, la storia di una persona onesta che si ritrova a compiere un omicidio. “Il Farina”, come tutti lo chiamano, subisce le dinamiche di una cittadina di periferia immersa nella nebbia, dove non esistono buoni o cattivi: ognuno ha le proprie colpe, anche gli onesti.