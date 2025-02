Mirafiori piange Antonello, il barista di via Plava che conquistava tutti col suo sorriso gentile

Lutto a Mirafiori Sud per la scomparsa di Antonello Sacchetti, 49 anni (foto dal suo profilo Facebook)

Sono ore di lutto, per la zona di Mirafiori Sud. Si è infatti diffusa a grande velocità la notizia della morte di Antonello Sacchetti, 49 anni, da tutti conosciuto grazie anche alla sua costante presenza al bancone del Bar Plava, in via Plava 42. Nel cuore del quartiere, a pochi passi dagli stabilimenti oggi Stellantis.

Rosario e funerale ai Beati Parroci

Il rosario si terrà domani, giovedì 20 febbraio alle 19, presso la parrocchia Beati Parroci in via Monte Cengio 8. Il funerale, presso la stessa chiesa, è invece fissato per venerdì 21 alle 11.

Il cordoglio del quartiere Una scomparsa, quella di Antonello, che ha scosso la zona, dove tutti si conoscono e tanti si vogliono bene. Molte le testimonianze di cordoglio rivolte alla sua famiglia, soprattutto attraverso le pagine social. "Era l'amico di tutti, sempre gentile, altruista pronto a regalare un sorriso a tutti, non faceva distinzioni con il suo gran cuore", dice uno degli utenti delle pagine Facebook.