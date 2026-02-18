 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 18 febbraio 2026, 21:22

Salone del Libro 2026: il 18 marzo l’incontro con Gisèle Pelicot alla Cavallerizza Reale

Per la prima volta in dialogo con la direttrice Annalena Benini

Torna l’appuntamento che accompagna verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Il 18 marzo alle 18.30, nell’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino si terrà l’incontro, già annunciato in conferenza stampa dalla direttrice Annalena Benini, con una voce di rilievo internazionale: Gisèle Pelicot.

L’anno scorso era stata la figlia, Caroline Darian a essere ospite del SalTo.

Nel 2026, a partire dal suo memoir Un inno alla vita, Pelicot dialogherà con la direttrice del Salone raccontando della testimonianza di una vita ordinaria che, di fronte alla catastrofe, si fa straordinaria.

redazione

