Il Gruppo teatro Angrogna si prepara all’ultimo compleanno con un nuovo libro in prevendita

È pronto il libro sugli ultimi anni del Gruppo teatro Angrogna che nel 2027 compie il 55° compleanno. Il volume di 80 pagine contiene un dossier completo sugli spettacoli rappresentati nei cinque decenni, sugli attori e tecnici che hanno lavorato assieme e un elenco di 200 persone che, in modo diverso, hanno sostenuto la loro attività teatrale.

È stata attivata la prevendita del volume che costerà 10 euro: “È già pronto e vorremmo darlo alle stampe in primavera per distribuirlo nell’estate, prima di una tournée che ci porterà in Francia” annuncia Jean Louis Sappé, uno dei fondatori della compagnia teatrale.

Il libro è considerato come un omaggio alla storia del Gruppo, man mano che si avvicina il momento in cui verrà sciolto: “Per noi è difficile rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge del terzo settore e quindi prevediamo di chiudere l’associazione nel 2027, ma non smetteremo ad esibirci in modo informale come gruppo di amici”. Nel frattempo hanno iniziato le prove di ‘Racconti dell’altra metà del cielo’: nuovo spettacolo sulla condizione femminile.

Per prenotare il proprio volume bisogna scrivere a teatroangrogna@yahoo.it indicando il numero delle copie, un recapito telefonico e l’indirizzo di consegna.