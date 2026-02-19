Le marionette del mondo in mostra a Casa Gianduja

"La bella Fiordaliso e la Strega Tirovina", sabato 21 e domenica 22 febbraio ore 17

Un viaggio tra culture, tradizioni e immaginari lontani, attraverso figure di legno, stoffa e carta capaci di raccontare il mondo. Si intitola “Marionette dal Mondo – Wor(l)d Puppet Exhibition” la mostra che si inaugura giovedì 19 febbraio alle 18.30 a Casa Gianduja, con ingresso libero.

Curata da Augusto Grilli e Mariarosa Scalero, l’esposizione propone una selezione di marionette, teatri d’ombra e burattini provenienti da diversi Paesi, tutti appartenenti alla collezione della Famiglia Grilli. Un patrimonio recuperato e restaurato nel tempo, oggi restituito al pubblico in un allestimento che mette in dialogo tradizioni artistiche e popolari di continenti differenti, mostrando come il teatro di figura sia, da sempre, un linguaggio universale.

La mostra sarà visitabile fino al 24 maggio ed è inserita nel circuito di Abbonamento Musei. Un’occasione non solo per scoprire pezzi rari e curiosità, ma anche per vivere l’esperienza del teatro dal vivo: nei fine settimana sono infatti in programma spettacoli per famiglie e appassionati.

Dal 28 febbraio, inoltre, andrà in scena la nuova produzione “Biancaneve e i sette nani”, firmata dalla Compagnia Marionette Grilli, che rinnova la tradizione del teatro di figura con uno dei titoli più amati dal pubblico. Questo weekend, invece, a prendersi la scena sarà "La bella Fiordaliso e la Strega Tirovina", spettacolo di burattini a cura della Compagnia Alberto De Bastiani. L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 febbraio ore 17.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 14.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18). I biglietti vanno dai 6 ai 10 euro; ingresso gratuito fino ai 5 anni e per i possessori di Abbonamento Musei. È prevista anche una visita guidata gratuita la terza domenica del mese alle ore 15.