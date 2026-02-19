A Collegno aperte le candidature per il progetto P.R.At.I.C.O. riservato ai disoccupati

Il Comune di Collegno informa che sono aperte le candidature per il progetto P.R.At.I.C.O., iniziativa rivolta a persone disoccupate e inoccupate del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’occupabilità attraverso percorsi personalizzati di orientamento, accompagnamento alla ricerca del lavoro e, quando ritenuto utile, esperienze di tirocinio formativo. Il progetto si inserisce nel quadro delle politiche attive del lavoro promosse dai Comuni della Zona Ovest, con un approccio integrato e mirato alle esigenze delle persone e del mercato locale.

Possono candidarsi esclusivamente persone disoccupate o inoccupate che abbiano compiuto almeno 30 anni, residenti nei Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse, con un’attestazione ISEE pari o inferiore a 20.000 euro. È necessario essere iscritti al Centro per l’Impiego, non avere in corso altri progetti comunali che prevedano un’indennità economica, non aver partecipato all’edizione 2025 del progetto P.R.At.I.C.O. e non avere all’interno dello stesso nucleo familiare un altro soggetto già ammesso al progetto nell’anno in corso. È inoltre richiesto di essere privi dei requisiti per accedere ad ammortizzatori sociali o ad altri strumenti pubblici di sostegno al reddito, come NASPI, Assegno di Inclusione o Sostegno per la Formazione, e di possedere un livello minimo di conoscenza della lingua italiana.

“Questo progetto nasce dalla volontà di offrire un aiuto reale a chi sta vivendo una fase complessa della propria vita lavorativa. Non si tratta solo di fornire strumenti tecnici, ma di restituire fiducia e possibilità - spiega il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Collegno continua a investire in percorsi che mettono al centro le persone, perché una comunità è più forte quando nessuno viene lasciato indietro.”

Continua il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alle politiche del lavoro: “P.R.At.I.C.O. è un intervento consolidato come strumento a sostegno di chi cerca lavoro , perché ogni storia professionale è diversa e merita un accompagnamento e un supporto mirato.

Lavoriamo per offrire, con i vari progetti sulle politiche attive per il lavoro, percorsi concreti di orientamento nella ricerca di opportunità occupazionali.

Il nostro obiettivo è aiutare le persone a ritrovare un ruolo attivo nel mondo del lavoro, con competenze aggiornate e una nuova consapevolezza delle proprie capacità.”

Le persone selezionate saranno coinvolte in un percorso differenziato in base al profilo professionale e all’eventuale partecipazione a precedenti progetti. Sono previste attività di orientamento, colloqui individuali di supporto alla ricerca del lavoro, counseling e accompagnamento alla ricerca attiva. Qualora ritenuto utile e coerente con le richieste delle aziende del territorio, potrà essere attivato un tirocinio formativo. È inoltre previsto un sostegno economico pari a 400 euro mensili per un massimo di tre mesi, secondo modalità definite nella fase di presa in carico.

Il progetto rappresenta un intervento strutturato e concreto, pensato per sostenere le persone in un momento di fragilità lavorativa e per favorire un reinserimento professionale.