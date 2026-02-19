Il progetto C.A.S.A. per promuovere la cultura dell’affido e dell'adozione

Entra nel vivo il progetto C.A.S.A. (Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza), volto a promuovere la cultura dell’accoglienza dei minori e la solidarietà familiare attraverso l’affido e l’adozione, ponendo l’accento su solidarietà, utilità sociale, cooperazione nazionale, educazione e inclusione, e mettendo al centro il valore della persona umana grazie a reti di volontariato.

Sottolinea la presentazione: «Oggi oltre 30mila bambini vivono fuori dalla propria famiglia, e molti vengono accolti in strutture: per questo servono più sostegno, più famiglie disponibili e comunità più consapevoli. Il progetto C.A.S.A. agisce su tre fronti: sensibilizzazione all’accoglienza, formare operatori, famiglie e comunità, fornire supporto nei percorsi di affido e adozione».

Nel mese di marzo sono cinque gli appuntamenti in programma: il lancio ufficiale del progetto è previsto martedì 17 marzo in Regione Piemonte, mentre venerdì 13 marzo (online) Daniele Racca presenta il suo libro «Supereroi in affido» (Edizioni San Paolo), sabato 14 marzo al Teatro San Giuseppe di Torino concerto dell’orchestra da camera Magister Harmoniae con Fabrizio Sandretto al piano, martedì 17 marzo a Grugliasco gli interventi di Adriano Bordignon e Roberto Gontero (rispettivamente presidente nazionale e presidente regionale del Forum delle associazioni familiari), venerdì 20 marzo all’Oasi Omg di via Gorizia a Torino la presentazione del libro «Scegli me» con l’autrice Muluye Feraboli. Per info, dettagli e prenotazioni scrivere a forumfamigliapiemonte5@gmail.com.

Il progetto C.A.S.A. è finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha una durata di 18 mesi e vede il Forum delle Associazioni Familiari come capofila, affiancato da undici associazioni (AiBi, Fraternità, Cometa, Shalom-Progetto Famiglia, Agape, Forum Famiglie Marche, Forum Famiglie Veneto, Forum Famiglie Puglia, Forum Famiglie Piemonte, La Casa di Oreste, Fondazione Maria Piscopo Gallozzi).



