Alpignano, tutto pronto per il carnevale: attese famiglie, bambini e associazioni di territorio

Domenica 8 marzo 2026, dalle 14.30 alle 18.30, Alpignano ospiterà il Carnevale di Alpignano, un evento pubblico pensato per coinvolgere famiglie, bambini e associazioni del territorio in un pomeriggio di gioco, partecipazione e socialità.



L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Alpignano e dal Comune di Alpignano in collaborazione con Circowow, si svolgerà in Piazza Unità d'Italia.



In caso di maltempo l’evento sarà trasferito all’interno del Palasport comunale di via Migliarone,

garantendo comunque lo svolgimento della manifestazione.



Il Carnevale di Alpignano nasce dalla volontà di proporre un modello di festa che vada oltre la tradizionale sfilata, trasformando la piazza in uno spazio vivo e continuativo, dove le famiglie possano fermarsi, giocare e condividere il tempo insieme.



IL PROGRAMMA



La giornata dell’8 marzo sarà articolata in sette aree tematiche dedicate al gioco e all’animazione, ispirate alla storia del Carnevale italiano e alle sue maschere più rappresentative. Le attività, progettate e coordinate da Circowow, includeranno giochi interattivi, momenti di animazione guidata, laboratori creativi, attività teatrali e giochi della tradizione, con un’area centrale dedicata alla conduzione dell’evento e al gioco finale collettivo.



Accanto alle aree di animazione sarà presente uno stand gastronomico con prodotti tipici del periodo carnevalesco, tra cui bugie, zucchero filato, popcorn e vin brulé.



ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE



L’evento vedrà la partecipazione attiva di numerose associazioni di Alpignano, tra cui realtà educative, gruppi giovanili e associazioni locali, che animeranno la piazza con costumi, coreografie e presenze organizzate.



Nel corso del pomeriggio sono previste anche la premiazione della maschera più bella e il riconoscimento al gruppo con la coreografia più originale.



Non mancherà un momento di puro spettacolo grazie alla presenza della Filarmonica di Alpignano e degli sbandieratori di Avigliana.



GLI EVENTI DI AVVICINAMENTO



Come da tradizione, il Carnevale sarà preceduto dalla cerimonia di investitura delle maschere Cusòt e Cusotera, con la consegna simbolica delle chiavi della città da parte del Sindaco Steven Palmieri.



L’appuntamento è fissato per sabato 28 febbraio alle ore 20.00, presso il Salone della Pro Loco di Alpignano in via Arnò 33.



Per l’edizione 2026 le maschere saranno impersonate da Silvio Franchino ed Elaine Rios, due rappresentanti della Filarmonica di Alpignano che è l’associazione scelta come protagonista del Carnevale di quest’anno.



UN EVENTO PER LA COMUNITÀ



Il Carnevale di Alpignano 2026 si inserisce in un percorso di valorizzazione della vita comunitaria e dello spazio pubblico, con il supporto del Comune di Alpignano e degli sponsor del territorio. L’obiettivo è offrire un’occasione di incontro aperta a tutta la cittadinanza, rafforzando il ruolo della piazza come luogo di relazione e partecipazione.