Grande basket a Torino: le Final Eight si accendono con la musica dei dj torinesi [VIDEO]

Sono finalmente iniziate le Final Eight di basket e all'Inalpi Arena lo sport si mischia allo spettacolo. Il marchio di fabbrica del palazzetto di piazza d'Armi è ormai consolidat: tra ATP Finals e Coppa Italia di pallacanestro, ad accompagnare le gesta sportive ci sono luci colorate e musica da discoteca.

Forse anche per la data infrasettimanale (e dunque lavorativa), gli spalti per la partita inaugurale sono vuoti per metà, ma per l'incontro serale l'affluenza migliora, anche se l'obiettivo sold out resta lontano.

Intervallo in musica

Nell'intervallo i protagonisti sono stati i giovani dj torinesi impegnati nella DJ Challenge: sfide a colpi di console e remix. Poi, nei time out, si prende spunto dall'NBA americana con balli delle mascotte e camere puntate sugli spettatori. Oltre alla tradizionale "dance cam", dove chi viene inquadrato deve ballare, si sono aggiunte la "Emoji Cam" e la "Mikado Cam", originale variante della kiss cam: su ogni seggiolino è presente una confezione di un dolce dello sponsor e, quando una coppia viene inquadrata, ogni innamorato deve sgranocchiare il tipico bastoncino ricoperto di cioccolato fino a baciarsi.

Sirene e tamburi

Sugli spalti, gli ultras più rumorosi della prima serata sono stati sicuramente quelli di Brescia, con sirene e tamburi. La Germani ha battuto Udine senza troppa fatica, a parte un tentativo di recupero subìto nell'ultimo quarto (78-64). A sventolare le bandiere della squadra friulana c'era solo qualche decina di tifosi, sicuramente meno dell'attiva tifoseria di Trieste, che nel secondo incontro ha dato filo da torcere a Milano rimontando per ben due volte prima di cedere nel finale di partita 94-86.