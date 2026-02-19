 / Eventi

Eventi | 19 febbraio 2026, 06:55

Grande basket a Torino: le Final Eight si accendono con la musica dei dj torinesi [VIDEO]

All'Inalpi Arena un grande show di luci e musica che mescola sport e spettacolo

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Sono finalmente iniziate le Final Eight di basket e all'Inalpi Arena lo sport si mischia allo spettacolo. Il marchio di fabbrica del palazzetto di piazza d'Armi è ormai consolidat: tra ATP Finals e Coppa Italia di pallacanestro, ad accompagnare le gesta sportive ci sono luci colorate e musica da discoteca.

Forse anche per la data infrasettimanale (e dunque lavorativa), gli spalti per la partita inaugurale sono vuoti per metà, ma per l'incontro serale l'affluenza migliora, anche se l'obiettivo sold out resta lontano.

Intervallo in musica

Nell'intervallo i protagonisti sono stati i giovani dj torinesi impegnati nella DJ Challenge: sfide a colpi di console e remix. Poi, nei time out, si prende spunto dall'NBA americana con balli delle mascotte e camere puntate sugli spettatori. Oltre alla tradizionale "dance cam", dove chi viene inquadrato deve ballare, si sono aggiunte la "Emoji Cam" e la "Mikado Cam", originale variante della kiss cam: su ogni seggiolino è presente una confezione di un dolce dello sponsor e, quando una coppia viene inquadrata, ogni innamorato deve sgranocchiare il tipico bastoncino ricoperto di cioccolato fino a baciarsi.

Sirene e tamburi

Sugli spalti, gli ultras più rumorosi della prima serata sono stati sicuramente quelli di Brescia, con sirene e tamburi. La Germani ha battuto Udine senza troppa fatica, a parte un tentativo di recupero subìto nell'ultimo quarto (78-64). A sventolare le bandiere della squadra friulana c'era solo qualche decina di tifosi, sicuramente meno dell'attiva tifoseria di Trieste, che nel secondo incontro ha dato filo da torcere a Milano rimontando per ben due volte prima di cedere nel finale di partita 94-86.

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Hanno preso il via le Final Eight di pallacanestro a Torino

Francesco Capuano

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?
Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:
- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498
- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO
- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.
I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.
TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.
Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium