Il bagno della stazione ferroviaria di Torino Aeroporto fa orari di ufficio: è possibile fare pipì solo dalle 7 alle 16:30

Dalle 7 alle 16.30: non è l'orario di un ufficio ma quello in cui si possono fare i bisogni se ci si trova alla stazione ferroviaria dell'aeroporto di Caselle. I bagni, infatti, seguono questo orario ridotto, nonostante ci siano treni che arrivano e partono prima delle 7 e dopo le 16.30.

Orario "corto" per i bagni

I bagni dell'aeroporto sono vicini, certo, ma non vicinissimi in caso di necessità, dovendo raggiungere la zona dei terminal. Il "caso" è stato sollevato dal consigliere comunale Valentino Magazzù durante una commissione in merito alla linea ferroviaria Torino Ceres, che passa appunto da Caselle.

L'aeroporto di Torino arriva inoltre da un periodo di incremento dei passeggeri che transitano dall'aeroporto e, di conseguenza, dalla stazione ferroviaria. Il Sandro Pertini, al 31 dicembre 2025 ha oltrepassato il traguardo dei 5 milioni di passeggeri. Il tasso di crescita è al 10-15% negli ultimi mesi, e raggiunge un +20% per il turismo legato alla neve.

Nuova linea Sfm6

Come ricordato dal presidente dell'Osservatorio Torino Ceres, Davide Arminio, rispetto a un anno fa il servizio ferroviario metropolitano è migliorato, aggiungendo un collegamento diretto fino a Germagnano, mentre prima era necessario un cambio a Cirié, sono arrivati nuovi treni Rock ed è stata avviata la nuova linea Sfm6 da Asti a Torino Aeroporto, con 3 collegamenti ogni ora.