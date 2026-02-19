 / Attualità

Fondazione Crt, Chiara Landolfo nominata dal Consiglio di indirizzo

Si rafforza così la governance femminile

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, presieduto da Anna Maria Poggi, ha nominato oggi Chiara Landolfo quale nuovo membro cooptato, in sostituzione di Giuseppe Tardivo, a seguito delle dimissioni rassegnate.

Chiara Landolfo, attualmente Head of Finance Service (Capo Ufficio Finanze) presso il Parlamento europeo a Bruxelles, è una funzionaria europea con oltre 15 anni di esperienza nelle attività di amministrazione e controllo, gestione finanziaria, appalti e reporting strategico presso le istituzioni dell’Unione europea.

L’esperienza di Chiara Landolfo nelle istituzioni europee porterà al Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT un contributo prezioso di competenza internazionale e conoscenza dei contesti sovranazionali, in piena sintonia con la filantropia moderna che la Fondazione promuove: aperta al dialogo europeo e attenta a inserire il territorio in una prospettiva più ampia.

