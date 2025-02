Aliante finisce nelle acque di un lago nel Varesotto, gravemente ferito un 53enne torinese

L’aliante che perde quota avvitandosi, l’impatto con l’acqua del lago, i concitati primi soccorsi da parte dei canottieri. Si sono vissuti momenti di grande paura nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14 alla Schiranna a Varese, dove un aliante a motore, per cause in corso di ricostruzione, ha perso quota precipitando in acqua. Il pilota, un uomo di 53 anni residente nel Torinese, è stato trasportato in ospedale in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

L’impatto è avvenuto a poche centinaia di metri dalla sede della Canottieri. A dare l’allarme è stato proprio un atleta varesino che si stava allenando e ha visto il velivolo - un aliante a motore - andare in difficoltà e parzialmente “arrotarsi” fino a impattare con la superficie del lago.

«L’ho visto perdere quota e venire verso di me, tanto che mi sono spostato notando qualcosa di strano in quella manovra e temendo che potesse colpirmi, sembrava "avvitarsi" - racconta l’atleta a VareseNoi ancora sotto shock - L’impatto con l’acqua è stato molto violento. A quel punto ho richiamato l’attenzione di una barca a motore con alcuni atleti olandesi che si stavano allenando e insieme abbiamo raggiunto l’aliante, che galleggiava sull’acqua».

Immediata la chiamata al 112: «Abbiamo sentito gridare e ci siamo diretti verso il velivolo. Lo abbiamo tenuto a galla sostenendolo sotto le ascelle, seguendo le istruzioni al telefono dell’operatore. Lui inizialmente non parlava, aveva gli occhi chiusi, tanto che ho temuto il peggio. Ma poi ha iniziato a gridare, diceva di lasciarlo andare perché sentiva dolore».

Il gruppo di atleti lo ha sostenuto così, fino all’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la squadra di Soccorso acquatico e nautico dei vigili del fuoco con un battello pneumatico e i soccorritori del 118 di Areu supportati dall'elicottero del Nucleo di Malpensa.



I vigili del fuoco, dopo essersi calati in acqua dall'elicottero con il verricello, hanno quindi caricato l’uomo sul battello in dotazione, portandolo poi su un molo nei pressi della Canottieri. Qui, per lunghi interminabili minuti, gli hanno prestato le prime cure: da quanto si apprende il ferito non ha perso conoscenza. Poi i sanitari lo hanno intubato e sedato, prima di caricarlo sull’ambulanza e trasferirlo in codice rosso, indice di massima urgenza, in pronto soccorso al Circolo. Le sue condizioni risultano gravi: nell’impatto ha riportato traumi al torace, all’addome e a una gamba.

I soccorritori dei vigili del fuoco sono ancora sul posto: sono infatti iniziate le operazioni di recupero dell’aliante, che si annunciano piuttosto laboriose.