Meloni cancella il rinnovo automatico: a Torino 4mila ucraini senza permesso di soggiorno. Pd: "Sistema a rischio tilt"

Da dicembre 13mila ucraini in Piemonte , di cui ben 4mila solo a Torino, hanno il permesso di soggiorno scaduto . E per loro, dopo che il Governo Meloni ha cancellato il rinnovo automatico, c'è solo un'unica soluzione: andarsi a mettere in coda davanti all'Ufficio Stranieri del capoluogo piemontese.

Documento da rifare in presenza

Le soluzioni

Nelle scorse settimane la Questura, in accordo con le istituzioni, ha già messo in atto delle contromisure. Dal 10 marzo chiuderà corso Verona e verrà attivato un nuovo Ufficio Stranieri in corso Bolzano 44, in attesa che per l'autunno sia operativo lo spazio messo a disposizione della Diocesi al Santo Volto. Ultimamente le code poi si sono ridotte grazie all'apertura di uffici in via Botticelli e via Doré, dove sono presenti 12 sportelli.