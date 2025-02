Piazza Baldissera dice addio alla rotonda: il 1° marzo via ai cantieri per i sei semafori

1° marzo 2025: è questa la data da segnare sul calendario per gli automobilisti torinesi. Quel sabato inizierà infatti l'allestimento del cantiere in piazza Baldissera, che in 13 mesi di lavori cambierà totalmente aspetto, da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori per gestire meglio i flussi di traffico.

"Cantiere impattante"

Ad annunciare la data questo pomeriggio in commissione l'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, che ha fatto il punto con i consiglieri comunali e delle Circoscrizioni 4,5,6 e 7. "Dopo l'allestimento del cantiere - ha spiegato Foglietta - partiranno i lavori: sarà un cantiere impattante, ma abbiamo cercato di minimizzare suddividendolo in cinque fasi".

Le tempistiche

La piazza non sarà mai chiusa totalmente al traffico: le corsie verranno ridotte in base all'allestimento del cantiere, fino a diventare in alcuni momenti una. Dal punto di vista cronologico si possono distinguere due macro periodi. Il primo, che va da marzo a fine settembre, vedrà ancora la presenza della rotatoria. Nel secondo, da ottobre a metà aprile, verranno attivati i semafori. L'inaugurazione della "nuova" piazza Baldissera verrà fatta nella primavera 2026. Si annunciano quindi mesi di "passione" per gli automobilisti, in un snodo viabilistico già complesso dove spesso si registrano lunghe code di veicoli.

L'investimento complessivo è di sette milioni e mezzo di euro, finanziato per 4 milioni e 500mila con fondi della Città e per 3 milioni di euro con le risorse assegnate dal PN Metro Plus.

Ritorna il tram

"Tolta la rotonda - ha aggiunto Foglietta - dopo quattordici anni di attesa verrà riattivata la linea 10 tram da corso Settembrini a via Massari". E con il ripristino dei binari, come hanno chiarito gli uffici, ci aspettiamo "l'incremento di utilizzo della linea 10, che dovrebbe portare anche a diminuzione del traffico veicolare".

Semafori intelligenti

Come annunciato al posto della rotatoria arrivano sei semafori intelligenti gestiti da 5T, che rilevano i flussi di macchine in entrata e fanno scattare così il rosso ed il verde. Attorno a piazza Baldissera, negli spazi tra le diverse strade, saranno realizzate una serie di piazze pedonali con pavimentazione permeabile, tutte illuminate, con aree verdi, panchine, aree di sosta per le bici e, eventualmente, con piccoli chioschi.

Saranno realizzati percorsi tattili ed i nuovi impianti semafori saranno dotati degli ausili acustici per le persone ipovedenti.

Ridotti i tempi di attraversamento