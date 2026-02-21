Volley A1/F: Wash4green Monviso Volley è l’ora della tristezza

La salvezza non è arrivata. Una prestazione di livello per due set e Bergamo avanti 2-0 facevano pensare al mantenimento della serie in extremis. La Wash4green Monviso Volley, invece, perde a Conegliano 3-1 e Macerata fa una rimonta inattesa. Ora per staff e tifosi è il momento della tristezza.

E nelle prossime settimane si capiranno anche le evoluzioni future della società e della squadra. Il dg Gianni Fattori anima della pallavolo pinerolese, che ha realizzato il sogno dell’A1, ha ridimensionato la sua partecipazione societaria e questo potrebbe far presagire novità organizzative in prospettiva. Inoltre da tempo si parla di una vicinanza al mondo cuneese e bisogna capire come si concretizzerà. L’ex ad di Cuneo Granda Diego Borgna è stato visto diverse volte al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, anche perché il genero, Domenico Petruzzelli, è il terzo allenatore. Inoltre nel tourbillon di voci sul futuro coach, dopo Andrea Pistola, ex di Cuneo, sono saliti i rumors su un altro ex: Massimo Bellano oggi a San Giovanni in Marignano. Bellano peraltro ha collaborato, a Ornavasso, con l’attuale dg cuneese Massimo De Stefano. Insomma intorno al Viso non mancano intrecci che fanno pensare a un’ulteriore espansione del progetto, malgrado la delusione di stasera.

Sicuramente, non mancheranno novità anche sul campo, non solo per la retrocessione perché da tempo si parla di numerosi addii: da Moro a D’Odorico, passando per Davyskiba e Akrari.