Impianti condivisi e più attività, nasce il polo multisport Cbs-Cus Torino

Un’alleanza strategica che guarda al futuro dello sport cittadino. Dall’intesa tra Cbs Scuola Calcio e Cus Torino nasce ufficialmente un nuovo polo multisport nella Circoscrizione 8, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento stabile per famiglie, giovani e studenti universitari.

Dopo decenni di radicamento sul territorio, le due realtà sportive torinesi scelgono di mettere a sistema esperienze e strutture, integrando la tradizione calcistica della Cbs con l’ampia offerta polisportiva del Cus. Il risultato sarà un progetto condiviso che punta a potenziare attività sportive, campus estivi, tornei ed eventi sociali, compresi quelli a carattere benefico e inclusivo.

Impianti sempre attivi e sinergia organizzativa

Uno degli aspetti centrali dell’accordo riguarda l’utilizzo reciproco degli impianti. L’obiettivo è mantenerli costantemente attivi e valorizzati, rafforzando la loro funzione pubblica e sociale nel tessuto urbano della Circoscrizione 8.

La collaborazione consentirà di ampliare l’offerta sportiva, stimolare la pratica tra i più giovani e creare nuove opportunità aggregative. Non solo calcio, dunque, ma un vero e proprio ecosistema sportivo capace di coinvolgere diverse discipline e fasce d’età.

Sport come leva educativa e sociale

Il progetto guarda anche oltre il campo da gioco. Tra le priorità condivise ci sono iniziative di doposcuola, percorsi formativi e attività orientate all’inclusione e alla responsabilità sociale. Un’attenzione particolare sarà riservata alla connessione con la comunità universitaria torinese.

"Il dialogo e la vicinanza tra gli impianti del Cus Torino e del Cbs rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare i valori educativi dello sport, accompagnando i giovani in un percorso di crescita che li formi non solo come atleti, ma come persone responsabili e consapevoli", ha dichiarato Riccardo D’Elicio, presidente del CUS Torino.

Sulla stessa linea Maurizio Ariaudo, presidente Cbs: "Questo accordo è per la nostra società un attestato di fiducia di altissimo valore. Condividere attività con Cus Torino significa veder riconosciuta la credibilità del nostro lavoro nel calcio giovanile dilettantistico e ci impone un ulteriore salto di qualità al servizio dello sport cittadino".

Due storie radicate a Torino

Fondato nel 1946, il Cus Torino è oggi la più grande polisportiva universitaria italiana per numero di discipline e continuità di attività. Gestisce dieci impianti e oltre cento attività sportive, collaborando con il Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino per promuovere un “campus a cielo aperto” accessibile anche alla cittadinanza.

La Cbs Scuola Calcio, con sede in corso Sicilia 58, è una delle realtà calcistiche giovanili più importanti della provincia. Fondata nel 1988, raccoglie l’eredità dello Sport Club Pilonetto ed è affiliata alla Juventus Fc come centro Juventus Academy Elite.