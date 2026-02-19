Riqualificazione degli impianti e sconti agli atleti: il Comune investe nello sport di Barriera

La Città di Torino investe 750mila per rilanciare lo sport in Barriera di Milano. Soldi che verranno destinati per riqualificare il PalaMoncrivello e il Centro Sportivo Regaldi: ad annunciarlo l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, durante una commissione dedicata al quartiere della Circoscrizione 6 richiesta dal consigliere di Forza Italia Domenico Garcea.

Rifacimento del tetto

Usato come impianto polivalente per basket, ginnastica ritmica, attività fitness, badminton, ecc, il palazzetto di via Moncrivello 8 è la base operativa per sei associazioni del territorio. Il Comune di Torino è riuscito a trovare 350mila euro, che verranno destinati al rifacimento totale del tetto.

Negli anni sono stati fatti piccoli lavori di manutenzione, ma ora Palazzo Civico vuole fare un restyling completo. "Nei prossimi giorni - ha spiegato Carretta - incontreremo le associazioni sportive per elaborare un cronoprogramma il meno impattante possibile sulle attività".

"L'obiettivo degli interventi - ha aggiunto - oltre a rendere più solida la struttura, è riqualificarla per poter così ospitare iniziative mediaticamente più di impatto".

Sconti agli atleti

Il secondo investimento da 400mila euro sarà sul Centro sportivo Regaldi. Soldi che verranno usati per sistemare gli impianti di illuminazione ed idraulici, gli spogliatoi ed i campi da tennis. Nelle prossime settimane è previsto un sopralluogo dei tecnici della Città in via Monteverdi 4 per valutare se sono necessari altri interventi.

"Come giunta proporremo una delibera per offrire sconti agli atleti del Regaldi, per compensare la situazione di disagi" ha concluso Carretta. Dopo l'approfondimento in Commissione, ora la mozione di Domenico Garcea (FI) sui grandi eventi passa al Consiglio Comunale. "Serve un impegno strutturale sul quartiere, non l’elenco dell’ordinario" ha concluso l'azzurro.