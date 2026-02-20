Razzi in campo e laser contro il portiere, un anno di Daspo per 5 tifosi di Toro e Juve

Cinque Daspo in pochi giorni per episodi avvenuti negli stadi torinesi. Il Questore di Torino ha emesso i provvedimenti nei confronti di quattro tifosi del Torino F.C. e di un minorenne appartenente alla tifoseria della Juventus F.C., ritenuti responsabili di condotte pericolose durante due distinti incontri calcistici disputati in città.

Razzi in campo durante Torino – Cremonese

I fatti risalgono al 15 dicembre 2025, in occasione della gara “Torino - Cremonese” disputata allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Durante il secondo tempo dell’incontro, quattro sostenitori granata si sono resi responsabili dell’accensione e del lancio di sei artifizi pirotecnici, tra spalti e terreno di gioco. Un comportamento che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, ha determinato un concreto pericolo per l’incolumità delle persone presenti, tra tifosi e addetti ai lavori, con il rischio di ustioni o altre lesioni.

Al termine degli accertamenti, la Divisione Anticrimine della Questura ha notificato ai quattro tifosi il provvedimento di Daspo, con divieto di accesso agli impianti sportivi calcistici per un anno.

Puntatore laser contro il portiere allo Stadium

Un quinto Daspo è stato invece emesso nei confronti di un minorenne appartenente alla tifoseria juventina. L’episodio si è verificato il 10 dicembre 2025 durante la partita “Juventus - Pafos”, disputata presso l’Allianz Stadium.

Il giovane è stato sorpreso mentre impugnava un puntatore laser a luce verde, indirizzandolo verso il settore ospiti e in particolare verso il portiere della squadra avversaria, mirando al volto dell’estremo difensore. Nonostante i ripetuti richiami dello speaker dello stadio a interrompere l’uso dell’oggetto, il ragazzo avrebbe proseguito nell’azione.

Anche in questo caso il Questore di Torino ha disposto il Daspo della durata di un anno.

Provvedimenti per garantire sicurezza e ordine pubblico

L’obiettivo, sottolinea la Questura, è garantire la regolare fruizione delle partite agli altri spettatori, tutelando al tempo stesso l’incolumità di tifosi, atleti e operatori presenti negli impianti sportivi.