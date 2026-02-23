Auto abbandonate e vandali nei garage: "I box restano chiusi"

Nuovo capitolo nella vicenda dei box interrati degli stabili Atc tra via Como 8–26 e corso Novara 78, chiusi per motivi di sicurezza. A riportare il tema in Sala Rossa è stato il consigliere del Partito Democratico, Claudio Cerrato, con un’interpellanza che chiedeva chiarimenti sul tentativo di rimozione di alcuni veicoli avvenuto il 20 gennaio 2026 nell’autorimessa privata del complesso.

Auto abbandonate e atti vandalici

A chiarire la vicenda ci ha pensato il presidente Atc, Maurizio Pedrini, che ha spiegato come la situazione dell’autorimessa interrata sia da tempo oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia.

Il parcheggio, infatti, sarebbe frequentemente bersaglio di atti vandalici e interessato da una condizione di degrado legata alla presenza di veicoli abbandonati. Nei mesi scorsi Atc si è attivata, in collaborazione con l’Ufficio Recupero Veicoli Abbandonati della Polizia Locale, per verificare lo stato delle vetture presenti.

Secondo quanto riferito, i proprietari dei mezzi non sottoposti a sequestro sarebbero stati diffidati a provvedere alla rimozione, con indicazione delle procedure necessarie anche nei casi di fermo amministrativo.

Il sopralluogo dei vigili del fuoco

Il 21 gennaio 2026 i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell’autorimessa. Pochi giorni dopo, il 29 gennaio, Atc ha disposto - previa comunicazione ai residenti - l’interdizione temporanea dei box per motivi di sicurezza.

Alla base del provvedimento, l’ennesima sottrazione dei dispositivi antincendio. Attualmente, fa sapere l’Agenzia, è in corso una valutazione approfondita sui provvedimenti necessari per consentire la riapertura, totale o parziale, dell’autorimessa.