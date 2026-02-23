 / Cronaca

Auto ribaltata nel centro di Torino: via Carlo Ignazio Giulio chiusa

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica

Auto ribaltata in via Carlo Ignazio Giulio all'angolo con corso Valdocco a Torino. Intorno alle 11.30 si è verificato un incidente nel quartiere Valdocco. Il conducente della vettura che dall'arteria principale stava svoltando nella strada laterale avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha così carambolato.

Strada chiusa 

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica, insieme ai Vigili del Fuoco. Via Carlo Ignazio Giulio è stata chiusa al traffico per permettermi l'intervento dei soccorritori. Nel sinistro non risultano coinvolti altri mezzi.

Cinzia Gatti

