Brutto incidente stradale a Nichelino: donna estratta dalle lamiere finita al Cto

Nella prima mattinata di oggi, lunedì 23 febbraio, all'intersezione tra via dei Martiri, via Roma e Via Milano a Nichelino si è registrato un rocambolesco sinistro stradale. Il contatto e' avvenuto tra un autocarro Iveco che circolava su via Dei Martiri con direzione P.zza Camandona e una fiat Panda che circolava su via Milano con direzione via Roma.

Donna estratta dalle lamiere dai pompieri

L'autocarro colpiva con la parte frontale la fiancata laterale destra della Panda facendola ribaltare. E' stato necessario intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida della Fiat Panda dalle lamiere, che è stata trasportata al Cto di Torino in codice giallo.

Traffico a lungo congestionato nella zona

Sul posto, causa il traffico congestionato per la presenza dei veicoli sulla carreggiata, sono intervenuti due equipaggi della Polizia locale di Nichelino, che hanno proceduto a ripristinare la viabilita' e ad effettuare i rilievi del sinistro.