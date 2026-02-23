Rapinano un appartamento di Mirafiori e poi fuggono in taxi: arrestati

La polizia ha arrestato due italiani di 23 e 21 anni e un cittadino albanese di 21 anni, gravemente indiziati di rapina impropria in concorso.

L’episodio è avvenuto in piena notte in un condominio di Mirafiori Sud. Un inquilino, svegliato da rumori e voci provenienti dalle scale, ha aperto la porta di casa e sceso una rampa per verificare cosa stesse accadendo. Davanti a due sconosciuti ha chiesto spiegazioni, ma voltandosi si è accorto che la porta del suo appartamento, lasciata socchiusa, era stata spalancata e che una terza persona, con un passamontagna, si era introdotta all’interno.

L’uomo ha quindi chiesto aiuto e i tre sono fuggiti, inseguiti dalla vittima e dal figlio. I due sono riusciti a raggiungere uno dei fuggitivi, che però, con l’aiuto dei complici, è riuscito a divincolarsi e a scappare.

Dopo la richiesta di soccorso, le volanti dell’UPGSP hanno diramato una nota radio con la descrizione dei sospetti. Poco dopo, un equipaggio ha individuato tre giovani corrispondenti alle descrizioni mentre scendevano da un taxi ed entravano in un bar tra via Sacchi e corso Sommelier.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato la patente di una delle vittime. È stato inoltre accertato che i tre, dopo aver gettato nei pressi di via Barbera e via Portofino un portafogli, un cellulare e il passamontagna utilizzato per il furto, si erano nascosti in attesa del taxi che li aveva poi condotti in corso Sommelier, dove ad attenderli c’erano i poliziotti.