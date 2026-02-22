Brutto incidente sulla Pedemontana, perde il controllo dell'auto che si ribalta

Perde il controllo della macchina, che si ribalta e finisce contro un muretto. Brutto incidente questa mattina intorno alle 11 sulla Pedemontana, poco dopo l'incrocio che porta alla Valchiusella.

L'incidente

Il conducente stava procedendo con la sua Lancia da Ivrea verso Castellamonte sulla statale 565, quando in autonomia è finito nella cunetta a bordo strada dal lato del passeggero abbattendo un cartello di segnaletica stradale. L'ipotesi è che il guidatore, nel tentativo di uscire dal fosso, abbia controsterzato con forza la vettura, che si è così ribaltata completamente finendo la sua corsa contro il muretto laterale della corsia opposta verso Ivrea.

Traffico rallentato

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'automobilista: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia di Stato ed i Carabinieri per accertare l'esatta dinamica e per gestire il traffico, che è rallentato: al momento infatti si procede a senso unico alternato sulla corsia direzione di Castellamonte.