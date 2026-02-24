Via Bologna, rimosso il dehor abbandonato davanti al bar chiuso

Dopo mesi di segnalazioni e solleciti da parte dei residenti, il dehor abbandonato di via Bologna 257 è stato finalmente rimosso. La struttura, appartenuta a un bar chiuso da circa due anni, occupava diversi posti auto ed era diventata nel tempo un ricettacolo di rifiuti e simbolo di degrado.

A darne notizia sono stati il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, e la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, che hanno seguito l’iter della vicenda raccogliendo le istanze dei cittadini.

Il manufatto, ormai inutilizzato da tempo, era progressivamente diventato punto di accumulo di spazzatura e oggetto di segnalazioni per le condizioni di incuria. Una situazione che aveva generato malumore tra i residenti della zona nord, costretti a convivere con un’area sottratta alla sosta e con evidenti criticità igienico-ambientali.

"Dopo le richieste e i ripetuti solleciti - spiegano Lomanto e Zaccaro -, si è finalmente arrivati alla rimozione della struttura", sottolineando come l’intervento rappresenti un segnale concreto di attenzione verso il territorio.

La rimozione del dehor consentirà ora di recuperare parcheggi utili per il quartiere e di restituire maggiore ordine e pulizia alla via.