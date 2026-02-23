Corteo per Askatasuna: il costo delle devastazioni ammonta a 273 mila euro

Quasi 300 mila euro: è il costo della devastazione causata dalle violenze del corteo per Askatasuna del 31 gennaio scorso. La stima delle spese l'ha snocciolata l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda, rispondendo a un'interpellanza di Pino Iannò (Torino Libero Pensiero) e riportando le cifre date dal Comune e da GTT, Iren e Amiat.

La metà delle spese sostenute dalla Città

Quasi la metà dei 273 mila euro totali sono stati spesi dalla Città: 125 mila euro di danni e interventi, di cui 44 mila è stata la spesa per la Polizia Locale. A queste si sommano le spese sostenute da GTT: 16.400 euro per i disagi e 50 mila euro stimati per i mancati incassi dovuti alla manifestazione.

Iren ha poi sostenuto costi pari a quasi 20 mila euro e Amiat per 62 mila euro, di cui 44 mila per gli interventi legati al normale corteo e i relativi ripristini e 18 mila di interventi straordinari in seguito agli scontri di corso Regina Margherita, come la rimozione di macerie.

"Soldi buttati via per colpa dei terroristi"

"Trecento mila euro è il costo complessivo buttato al vento per quattro terroristi - ha commentato Iannò - Mi chiedo se non occorre essere più rigidi, come applicare il daspo urbano su questi soggetti. Sono soldi della città o di partecipate pubbliche, quindi dei cittadini: abbiamo sborsato 300 mila euro".