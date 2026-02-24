Bimbo morto a Pessione di Chieri, aperto un fascicolo per omicidio colposo

Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto dalla procura di Torino sul caso del bimbo di cinque mesi morto ieri al Regina Margherita, a 48 ore dal ricovero in ospedale, dopo una caduta in casa a Pessione, frazione di Chieri. Il passo - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - si è reso necessario perché gli inquirenti intendono procedere con l'autopsia per chiarire vari aspetti della vicenda.

Attesa per esiti dell'autopsia

L'espianto del cuore del piccino non comprometterà l'accertamento di natura medico legale. La mamma ha dichiarato ai carabinieri che era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia.

Una versione che non convince la procura, che nel frattempo ha fatto partire la richiesta di affidare ai nonni l'altro figlio (4 anni) della coppia.

Espiantato il cuore del bimbo

Nelle scorse ore è stato espiantato il cuore del bimbo morto: l'organo verrà destinato a un piccolo paziente fuori Piemonte. E' quanto si è appreso in ambienti sanitari. Erano stati i genitori a dare il consenso alla donazione degli organi.

Dalla procura è arrivata l'autorizzazione: il prelievo non condiziona l'accertamento medico legale che verrà disposto durante l'indagine.