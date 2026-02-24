Comala, il sindaco Lo Russo: "A breve confronto con tutti i responsabili dei centri del protagonismo giovanile"

Dopo la vicenda Comala il sindaco Stefano Lo Russo convoca a Palazzo Civico tutti i responsabili dei Centri di Protagonismo giovanile con due obiettivi: "Dare uniformità nella concessione di questi spazi e garantire continuità nel tempo necessaria" alle diverse realtà. Da giorni il futuro dell'immobile di corso Ferrucci 65 infiamma la politica locale: la Circoscrizione 3 ha infatti pubblicato il bando per l'assegnazione.

Il bando

Alla scadenza del 1° dicembre 2025 sono pervenute solo due proposte: quella dell’associazione Comala, realtà attiva a Cit Turin da oltre quindici anni, e quella di una costituenda Associazione Temporanea di Scopo (Ats), composta da più soggetti. Proprio quest'ultima, in via provvisoria, ha vinto la gara.

Al momento sono in corso i controlli sui documenti da parte per la Circoscrizione 3, per arrivare all'aggiudicazione definitiva.

"Gestione spazi comunali"

Un tema su cui è intervenuto il primo cittadino ai microfoni a To Radio: "È una questione rilevante per la Città, è importante preservare quello che è Comala è stato capace di realizzare in questi 15 anni". Questa vicenda, per il sindaco, ha aperto la "questione su come gestiamo gli spazi comunali e ovviamente penso che si debba provare trovare un armonizzazione su come lavorano enti (concessionari di immobili comunali, ndr), che hanno regimi giuridici diversi degli immobili comunali con grandi differenze".

"Garantire continuità"

"A stretto giro - ha aggiunto - voglio vedere tutti i responsabili dei centri di protagonismo giovanile per dare uniformità nella concessione di questi spazi, per garantire continuità nel tempo necessaria. Dobbiamo lavorare in un'ottica di apertura rispetto ad esperienze innovative: da un lato garantire uniformità e dall'altra stare nelle regole del patrimonio pubblico".

Tavolo di confronto

"Dobbiamo trovare - ha proseguito Lo Russo - un percorso per garantire che le esperienze positive possano essere sostenute ed avere continuità. A breve faremo un tavolo con l'assessore Salerno per affrontare queste questioni, nel quadro di una normativa complessa ed esperienze differenziata da caso a caso".

"Su Comala ci sono tutti i tempi per le fare verifiche tecniche da parte dei funzionari, per vedere cosa emerso dalla gara dove hanno partecipato i due raggruppamenti. Comala è un'esperienza di grande valore, che credo debba essere sostenuta: negli spazi dati dobbiamo capire come procedere in questa direzione" ha concluso il sindaco di Torino.