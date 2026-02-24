 / Cronaca

Incidenti durante il corteo pro Cospito, due avvocati testimoni al processo

Al centro del dibattimento gli scontri e i danneggiamenti avvenuti nel centro di Torino il 4 marzo 2023: imputati 18 dimostranti

Una immagine delle devastazioni avvenute il 4 marzo 2023

Avvocati chiamati in tribunale come testimoni della difesa in un processo per scontri di piazza. È successo oggi a Torino alla ripresa del dibattimento su quanto avvenne il 4 marzo 2023 durante un corteo di solidarietà l'anarchico Alfredo Cospito. Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, gli imputati sono diciotto dimostranti.

I danneggiamenti avvenuti in centro

Il processo si concentra sui danneggiamenti nel centro storico. In aula, su richiesta di un loro collega, sono comparsi gli avvocati Gianluca Vitale ed Emanuele D'Amico, che avevano seguito la manifestazione insieme ad altre centinaia di persone, e che hanno risposto a domande su cosa videro. La loro presenza fu segnalata dalla Digos in una annotazione.

redazione

