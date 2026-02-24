Marciapiedi più accessibili, partono i lavori in via Podgora

Con il rialzo delle temperature ripartono i cantieri sulle strade della Circoscrizione 8. In questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Podgora, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Sidoli, via Guala e via Casana.

Ad annunciarlo è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che sottolinea, insieme al coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, come l’intervento rientri in un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza dello spazio pubblico sul territorio.

Marciapiedi rifatti su entrambi i lati

L’intervento prevede il rifacimento completo dei marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche. Saranno realizzati 16 nuovi scivoli in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci, per facilitare la mobilità di persone con disabilità, anziani e famiglie con passeggini.

Non solo: ogni scivolo sarà dotato di percorsi tattili Loges, pensati per agevolare l’orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, rendendo così l’area più accessibile e inclusiva.

Più sicurezza e inclusione nel quartiere

“Con l’innalzarsi delle temperature riprendono i cantieri dedicati alla riqualificazione di strade e marciapiedi sul territorio”, ha spiegato Miano, evidenziando come l’obiettivo sia quello di garantire marciapiedi più sicuri e una maggiore qualità della vita per i residenti.