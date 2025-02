Dopo oltre 720 giorni di stop, domani via ai lavori sulla scala mobile della metro Pozzo Strada

Bloccata dal gennaio 2023 per un guasto, domani finalmente prenderanno il via i lavori di sistemazione della scala mobile della fermata metro Pozzo Strada. Ad annunciarlo l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao sui disservizi della metropolitana.

Ed il fermo è stato al centro anche di un atto della capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech.

Unico impianto

I disagi per chi usa questa stazione in corso Francia, situata poco prima del capolinea ovest di Fermi, sono notevoli. L’apparato è bloccato da oltre 720 giorni, costringendo così i passeggeri ad usare le scale: a Pozzo Strada esiste un unico impianto per risalire in superficie, non due come nelle altre stazioni.

I lavori

Dopo oltre due anni di attesa, il 25 febbraio partiranno i lavori di sistemazione, che dureranno circa 60 giorni. L'impianto dovrà essere sollevato con un'autogrù: dato che è fermo da due anni dovranno essere fatte delle verifiche sui motori, corrimano e catene. L'importo complessivo dei lavori è poco meno di 165mila euro.

Migliora la situazione

Ampliando lo sguardo, come ha chiarito Foglietta, migliora la situazione delle scale mobili: attualmente quelle ferme sono solo tre (fermate Pozzo Strada, Marche e Massaua), pari al 2.1% del totale. Un dato, ha spiegato, che segna un miglioramento: a giugno, su 142 impianti totali, il 22% era fuori servizio.

Non soddisfatto Firrao di Torino Bellissima, che chiosa: "L'unico dato positivo è la non chiusura prevista ad agosto della metro".