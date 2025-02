Palazzo Lascaris cancella la tassa mai applicata sull'inquinamento acustico degli aerei. E' questa una delle curiosità emerse questo pomeriggio durante la discussione della Legge di Stabilità. L'allora giunta Chiamparino istituì il 1° gennaio 2018 un'imposta regionale sulle emissione sonore degli aeromobili.

Una gabella però che, fin dalla sua entrata in vigore, è stata sospesa. E così dopo sette anni oggi arriva la cancellazione. Critica la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Alice Ravinale: "Questo è un favore alle compagnie aeree. Ci stupisce che la Regione, che non ha soldi, tolga definitivamente una legge che potrebbe portare nella casse circa un milione di euro".

Tronzano: "Per noi fondamentale attirare compagnie aeree"

A difendere e chiarire la scelta l'assessore regionale Andrea Tronzano: "La tassa, se mai fosse stata incassata, sarebbe andata ai Comuni: per la Regione di fatto era solo una gabella perché noi gestivamo tutto". "Torino poi, rispetto ad esempio a Malpensa, non ha un grande inquinamento acustico. Per noi è fondamentale attirare le compagnie aeree: abbiamo così come deciso di eliminare del tutto questa spada di Damocle" conclude.

Gli stanziamenti

Con il via libera alla Legge di Stabilità è stato poi definito un contributo straordinario alla Fondazione Torino Musei di 1 milione di euro e all'Egizio di 2,7 milioni. Approvato anche un emendamento a favore del Forte di Fenestrelle da 100mila euro.

Al Salone del Libro sono destinati 1.3 milioni di euro, mentre 400mila euro di ristori per i negozi ed artigiani di Rivoli e Collegno - operanti su corso Francia - "colpiti" economicamente dai lavori per prolungamento della metropolitana.

Domani Palazzo Lascaris dovrebbe poi approvare il bilancio di previsione 2025-2027. La maggioranza ha inserito all'ultimo sei ordini del giorno, che prevedono uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni e 900mila euro su alcuni capitoli.

Gli stanziamenti aggiuntivi

A giocare la parte del leone è la cultura: su prima richiesta di Fratelli d'Italia, sono infatti previsti 3 milioni e 100mila euro a sostegno del sistema museale piemontese. A questi si aggiungono 300mila euro, voluti dalla lista civica Cirio Presidente, per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi alimentari. Mezzo milione di euro, su input della Lega e FdI, a sostegno delle famiglie fragili. Grazie all'impegno di Forza Italia sono previsti 600mila euro per il Forte di Fenestrelle.