A Torino multe a chi passa sulle corsie bus, Lo Russo: "Rispettare le preferenziali"

Oltre 440 multe: è questo il bilancio dei primi 5 giorni di accensione delle tre telecamere sulle corsie riservate ai bus di corso Vittorio Emanuele II.

"Bisogna rispettare le preferenziali"

Un tema su cui è intervenuto questa mattina il sindaco Stefano Lo Russo ai microfoni di To Radio, ribadendo nuovamente: "Bisogna rispettarle, a prescindere dal fatto che siano videosorvegliate. L'obiettivo delle corsie preferenziali è rendere la circolazione dei bus più veloce e meno problematica: oltre ai pullman e tram, possono circolare i mezzi di soccorso e le ambulanze".

"Disabitudine a non rispettare codice della strada"

"Mi rendo conto - ha aggiunto il primo cittadino - possano creare dei disagi, ma c'è una disabitudine a rispettare il codice della strada: mi spiace se qualcuno ha preso la multa, ma erano già previste prima dell'installazione della telecamera. Capiamo che ci va tempo: l'accensione degli apparecchi è stata dilazionata nel tempo, rispetto alla loro collocazione. C'è un periodo di tempo che intercorre tra la posa e l'accensione".

Una delle prossime telecamere ad essere accesa dovrebbe essere quella in via Vanchiglia, ma il condizionale è d'obbligo. Ieri l'assessore alla Municipale Marco Porcedda, rispondendo ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, ha chiarito che c'è stato un incontro tra assessorato e residenti "nel corso del quale sono state illustrate proposte alternative che riguardano la diversa regolamentazione della circolazione su strada".

Più sanzioni auto in doppia fila

Uno dei problemi principali qui è la presenza di mezzi in doppia fila. "Non vanno lasciati", ha chiarito il sindaco aggiungendo: "cercheremo di intensificare le sanzioni alle auto in doppia fila".

"Se vogliamo un trasporto pubblico efficace ed efficiente, i bus devono viaggiare veloci: stiamo facendo un sforzo cambiando i pullman, ma se ci metto un'ora in più o in meno a fare un viaggio fa la differenza. Facciamo una cosa buona per la città" ha concluso Lo Russo.