Strisce pedonali rifatte con lo spray? L'assessore e Gtt smentiscono

A Torino si realizzano le strisce pedonali utilizzando lo spray? Per l'assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta, la risposta è "no". Eppure le foto scattate in via Passalacqua, vicino piazza Statuto, dal capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, e diventate argomento di discussione nell'ultimo Consiglio, sembrano destinate a dividere.

Strisce pedonali assenti

Per Firrao, tanto per cominciare, "le strisce pedonali a Torino non esistono, sono ormai un lontano ricordo di una civiltà antica". Le foto che mostrano operatori "che le rifanno con lo spray e il seguente deterioramento, indicano anche un chiaro problema di metodo oltre che di budget - accusa Firrao -. Un milione di euro evidentemente non è sufficiente a risolvere il problema, soprattutto se rapportato ai 63 milioni di incasso da multe, il cui 50% dovrebbe essere reinvestito in manutenzione strade e segnaletica. E’ ora di cambiare passo".

Metodo non conveniente

Foglietta, rispondendo all'interpellanza di Firrao, ha ribadito che l'attività di segnaletica attuata dalle ditte incaricate da Gtt "non prevede l'utilizzo di bombolette spray in quanto economicamente non conveniente". Questo modus operandi, inoltre, non rientrerebbe nelle modalità previste nel Capitolato Lavori, "ovvero contratti che Gtt ha sottoscritto con imprese affidatarie della manutenzione della segnaletica".

Gtt estranea

A quanto pare Gtt risulterebbe estranea all'episodio di via Passalacqua, verosimilmente riconducibile - si legge nella risposta - "a un intervento di ripristino della segnaletica pre-esistente a seguito di manomissione da parte di enti di sottoservizi".