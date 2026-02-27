Cavoretto, dopo i lavori Smat rimangono le buche sull’asfalto

Problemi di viabilità e stato precario del manto stradale tornano sotto i riflettori a Cavoretto, dove un recente sopralluogo ha evidenziato quanto denunciano da tempo cittadini e associazioni. La zona di strada dei Ronchi presenta oggi un asfalto fortemente deteriorato che crea disagi alla circolazione.

La segnalazione arriva da Roberto Mammoliti, residente della zona, che insieme al Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, ha effettuato un sopralluogo sul tratto di strada interessato. L’incontro è avvenuto su sollecito del centro d’incontro di Cavoretto.

Continuano i cantieri SMAT

La problematica della strada ai Ronchi si inserisce in un quadro più ampio di interventi a Cavoretto legati ai lavori Smat, avviati nel 2025 per il ripristino della rete fognaria dopo cedimenti del manto stradale. I cantieri avevano già suscitato critiche e preoccupazioni da parte dei cittadini per la durata e l’incertezza sui tempi di completamento.

Nel corso degli ultimi mesi del 2025, i lavori erano stati eseguiti con l’obiettivo di concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, cercando di limitare impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare.

Prossimi passi: incontro con i cittadini

Per approfondire la situazione e confrontarsi direttamente con la cittadinanza, il presidente Miano ha annunciato che organizzerà una riunione pubblica nel mese di aprile. La data e l’orario saranno resi noti direttamente dal centro civico quando disponibili. “Intensificheremo il dialogo con gli uffici comunali competenti e con Smat, poiché la manutenzione di quell’area sarebbe stata delegata proprio al Comune dopo gli interventi della società idrica” così Miano. “Stiamo lavorando sulla pianificazione degli interventi in collina - ha precisato Miano insieme al coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta -, che ci porterà entro fine anno a colmare anni di mancati interventi”.