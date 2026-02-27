Ordine dei Commercialisti di Torino, assegnate le nuove cariche

Sotto la presidenza di Salvatore Regalbuto si è riunito il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino per l’assegnazione delle cariche istituzionali, a seguito delle elezioni del 15 e 16 gennaio scorsi.

Vicepresidente è stata eletta Federica Balbo, Consigliera Segretaria Paola Aglietta, Tesoriere Stefano Spina. Emanuela Barreri è stata nominata Presidente del Comitato Pari Opportunità. Il Consiglio resterà in carica per il quadriennio 2026-2030.

Nel corso della riunione, che si è svolta nella sede del Consiglio dell'Ordine, il Presidente Regalbuto ha sottolineando l’importanza di un lavoro condiviso e orientato alla tutela della professione, alla valorizzazione delle competenze degli iscritti e al rafforzamento del ruolo istituzionale dell’Ordine nel territorio.