World Press Photo arriva a Pinerolo con una mostra sul cambiamento climatico tra crisi e rinnovamento

Sono 26 storie raccontate attraverso 102 immagini: ‘Becoming Climate’, è frutto di due anni di collaborazione con World Press Photo, a cui il Rotary Club di Pinerolo ha chiesto di creare un percorso espositivo dedicato esclusivamente alla crisi climatica.

Durante la conferenza stampa di presentazione della mostra che si è tenuta ieri pomeriggio alla Biblioteca Civica Alliaudi, Martha Echavarria, responsabile delle esposizioni per World Press Photo, ha spiegato come funziona il loro concorso di fotogiornalismo: “La nostra missione è connettere il mondo con le storie di maggior interesse e impatto. Ogni anno riceviamo una media di 60mila immagini e la giuria ne seleziona circa 40. Il risultato è una mostra itinerante che viene portata in 80 città del mondo”.

‘Becoming Climate’, è stata creata, su commissione del Rotary Club di Pinerolo, dall’enorme archivio che World Press Photo ha man mano costruito in settant’anni di storia. La tematica del cambiamento climatico viene affrontata lungo due narrazioni distinte ma connesse: “Da un lato c’è la denuncia della crisi climatica e della devastazione dell’uomo, dall’altra si dà un segnale di rinnovamento, tra resistenza e soluzione – ha sottolineato Echavarria –. Con i colori vengono sottolineati i quattro elementi naturali, acqua, aria, terra e fuoco, tramite cui l’essere umano si interfaccia con il cambiamento climatico. Ci sono storie più conosciute, di inondazioni e siccità, e meno, che parlano di fauna selvatica nei Caraibi e del salvataggio di un fenicottero”.

La mostra, che debutta in Italia in anteprima esclusiva proprio a Pinerolo, verrà inaugurata oggi, sabato 28 febbraio, alle 16 alla Cavallerizza Caprilli di Pinerolo. Dal 1° marzo al 6 giugno sarà aperta al pubblico gratuitamente dal martedì al venerdì dalle 15 alle 19 e nel fine settimana dalle 10 alle 18.

L’esposizione si inserisce all’interno del progetto ‘Rotary per l’ambiente 2.0’. “L’iniziativa si traduce in azioni concrete, in un percorso che prevede la piantumazione di nuovi alberi in aree verdi del territorio, il coinvolgimento delle scuole invitate a visitare la mostra e sviluppare attività didattiche sul tema, giornate di plogging aperte alla cittadinanza e concorsi fotografici per i giovani delle superiori”, spiega il presidente del Rotary Pinerolo Valter Borgio.