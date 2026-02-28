Il percorso agevolato dell’Ucraina nella UE e le obiezioni politiche e giuridiche

L’Unione Europea non molla l’Ucraina, anzi la tratta come un elemento di gran rilievo. Al tempo stesso però non riesce a concederle i diritti pieni che spettano a uno Stato membro. Come riferisce il sito Strumenti Politici , dal momento dell’ottenimento dello status di Paese-candidato nel 2022, Kiev ha fatto dei progressi sul percorso verso l’adesione, ma ha anche subito delle interruzioni o addirittura fatto dei passi indietro. Farla entrare già il prossimo anno sarebbe una mossa di carattere unicamente politico. I vantaggi che ne verrebbero a Bruxelles sono discutibili e infatti sono contestati da parte di alcuni governi. Si pensi alle problematiche relative all’afflusso dei prodotti agroalimentari ucraini nel mercato unico, contro cui hanno già protestato fortemente Polonia, Romania e Ungheria.

E le tematiche scottanti sono anche di tipo storico e squisitamente finanziario. Gli Stati membri più ricchi hanno paura di accollarsi definitivamente i debiti immensi di un Paese devastato dalla guerra e prima ancora dalla corruzione interna e dallo spopolamento. Gli Stati con un bilancio meno abbondante hanno per l’appunto il timore di perdere i sussidi di Bruxelles che andrebbero ad alimentare le casse di Kiev, perennemente in rosso.

Le obiezioni di natura giuridica sono semplici e ovvie: non si può permettere all’Ucraina di aggirare le severe norme di ammissione solamente perché l’attuale Commissione vuole così. Vi sono altre nazioni in lista d’attesa da anni, che hanno parametri di gran lunga migliori di quelli di Kiev e che hanno già svolto i cosiddetti “compiti a casa” per soddisfare i requisiti europei.

Oggi si scervellano a Bruxelles per allestire sistemi accettabili di inserimento, ad esempio in maniera graduale oppure rimandando a dopo le riforme necessarie. Si tratterebbe comunque di violazioni sostanziali dei trattati fondativi della UE.









