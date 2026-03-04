Furti di rame in via Rignon: presa di mira una colonnina elettrica

Ancora problemi per le colonnine elettriche. Questa notte è stata presa di mira quella situata in via Rignon, nei pressi del parcheggio Caio Mario, da tempo vittima di furti di cavi elettrici di rame. A denunciare l’episodio è il consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che segnala come il fenomeno sembri ormai diventato seriale.

Secondo quanto riportato, la sottrazione dei cavi elettrici - di grandi dimensioni e lunghezza - ha finito per compromettere il corretto funzionamento della colonnina e la sicurezza dell’area circostante.

Il fenomeno, purtroppo, non è isolato: in diverse zone di Torino si registrano episodi analohìghi in grado di mettere a rischio infrastrutture pubbliche.