Un detenuto aggredisce a stampellate e calci due agenti del carcere di Torino

Ha preso a calci due agenti della polizia, colpendoli anche con le stampelle. Protagonista dell'aggressione un detenuto del carcere di Torino. L'episodio è avvenuto ieri mattina al terzo piano del Padiglione B.

L'uomo, di origine nigeriana, disabile, è uscito dalla propria camera portandosi nella rotonda del reparto dove ha rifiutato di farvi rientro. Invitato più volte dagli agenti di servizio a rientrare, il detenuto ha reagito violentemente colpendo con una stampella uno dei poliziotti penitenziari intervenuti e, nel perdere l’equilibrio, ha sferrato un calcio all’altro agente accorso in supporto del collega.

Entrambi i poliziotti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria per le cure del caso. In serata sono stati dimessi con una prognosi di due giorni ciascuno.

"Da tempo", dichiara il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, "segnaliamo al D.A.P. (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) la gravissima situazione del carcere di Torino, una situazione che non accenna a diminuire. Siamo sempre più nel caos che denunciamo da mesi. Il terzo piano del Padiglione B rappresenta una realtà estremamente critica, dove diventa impossibile svolgere regolarmente il servizio: un vero inferno. Gli agenti sono lasciati soli ad affrontare condizioni operative insostenibili. Ci chiediamo: se i detenuti risultano formalmente chiusi nelle celle, così come ci viene riferito, come è possibile che continuino a verificarsi simili episodi?".