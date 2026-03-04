La segnalazione per un cane malato porta alla scoperta di un'area colma di rifiuti

Un controllo nato per verificare le condizioni di un cane si è trasformato in un'operazione ambientale che ha portato al sequestro di un’area utilizzata come deposito illecito di rifiuti, nel cuore di Torino.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione relativa a un pastore tedesco detenuto in condizioni ritenute incompatibili con il benessere animale, costretto a vivere in un cortile ingombro di materiali di scarto.

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Torino, affiancati da tecnici di ARPA Piemonte e dai veterinari dell’ASL Città di Torino, hanno effettuato un sopralluogo presso un immobile di via Crevacuore 70.

Il cortile occupato per il 90% dai rifiuti

All'atto dell’accesso, le autorità si sono trovate davanti a un'area di circa 80 metri quadrati quasi completamente saturata da rifiuti: secondo una prima stima, circa il 90% della superficie risultava occupata da materiali stoccati senza alcuna misura di sicurezza.

Durante l’ispezione è stata accertata la presenza di rifiuti speciali, sia pericolosi sia non pericolosi, di varia natura. Tra questi, raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), estintori, pneumatici fuori uso, batterie esauste, cavi elettrici, rottami ferrosi e non ferrosi.

Denuncia per gestione illecita di rifiuti

Il proprietario dell'immobile, titolare di un'impresa individuale attiva anche nel settore degli sgomberi, non ha fornito alcuna documentazione idonea a giustificare la presenza dei materiali.

Per questo motivo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato prevista dall’articolo 256, comma 1, del Decreto Legislativo 152/2006, che disciplina l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La polizia giudiziaria ha proceduto al sequestro probatorio dell’intera area e dei rifiuti presenti.