A Torino il Meetup dedicato alle storie di impresa: networking e innovazione al centro dell’incontro

Il Piemonte è uno dei territori italiani dove l’innovazione imprenditoriale sta trovando uno spazio crescente accanto alla tradizione industriale. Secondo i dati del registro delle imprese innovative, nella regione sono attive 724 startup innovative, pari al 5,59% del totale nazionale, un dato che testimonia la vitalità di un ecosistema in continua evoluzione.

A sostenere questo sviluppo contribuisce anche la presenza di infrastrutture dedicate alla crescita delle nuove imprese. In Piemonte sono attivi 6 incubatori certificati, strutture che affiancano le startup nelle prime fasi di sviluppo offrendo supporto strategico, competenze e accesso a reti di investitori. Insieme agli acceleratori e ai centri di ricerca presenti sul territorio, queste realtà contribuiscono a creare un ambiente favorevole alla nascita e alla crescita di progetti imprenditoriali innovativi.

Una città che negli ultimi anni ha avviato un processo di trasformazione importante: da capitale storica dell’industria manifatturiera a laboratorio di innovazione, grazie alla presenza di università, centri di ricerca, incubatori e programmi dedicati allo sviluppo di nuove imprese.

In questo scenario si inserisce il Meetup 2026 organizzato a Torino da Startup Geeks, in programma il 5 marzo, una serata dedicata al confronto tra imprenditori, professionisti e giovani talenti interessati ai settori tecnologici e innovativi.

Startup Geeks è una società benefit italiana che opera come incubatore online e piattaforma di formazione per aspiranti imprenditori, con una delle community più attive nel panorama nazionale dell’innovazione.

Il Meetup è pensato come un momento di confronto aperto tra chi ha già avviato un’impresa e chi sta sviluppando nuove iniziative. Al centro della serata ci saranno storie di impresa, percorsi concreti, difficoltà affrontate e strategie adottate per trasformare un’idea in un progetto strutturato.

Ospite della serata sarà Roberto Carnicelli, founder di Eoliann, realtà tecnologica che sviluppa soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per analizzare e prevedere i rischi legati agli eventi climatici estremi.

Durante il Meetup, Carnicelli racconterà dal vivo il proprio percorso imprenditoriale: un intervento incentrato sulle scelte compiute nel costruire una startup deep-tech, sulle difficoltà affrontate e sulle lezioni apprese nello sviluppo di un progetto innovativo in un ambito complesso come quello della previsione dei rischi climatici.

L’obiettivo è favorire la creazione di connessioni locali, mettendo in dialogo il tessuto imprenditoriale torinese con nuove competenze in ambito digitale e tecnologico, in un contesto informale che facilita il networking e lo scambio di esperienze.

Il presidio territoriale di Startup Geeks

La tappa di Torino rientra in un percorso più ampio di presenza attiva sul territorio. Nel corso del 2025 Startup Geeks ha organizzato 12 meetup in diverse città italiane, con l’obiettivo di rafforzare gli ecosistemi locali e favorire la nascita di nuove collaborazioni tra founder, professionisti e investitori.

Parallelamente, la realtà ha dedicato analisi e approfondimenti specifici all’ecosistema piemontese dell’innovazione, mappando incubatori e acceleratori , a conferma dell’attenzione verso un’area che combina tradizione industriale e crescente vocazione tecnologica.

Nel 2025 la società ha raggiunto 3 milioni di euro di fatturato (+36%), incubando circa 400 progetti e accelerando 120 startup attraverso i propri programmi. Fondata da Giulia D’Amato e Alessio Boceda, opera con un team di 40 collaboratori completamente da remoto, con un’età media di 28 anni.

Per il 2026 sono previsti il lancio di una piattaforma di formazione gratuita dedicata agli imprenditori, il potenziamento degli strumenti basati su intelligenza artificiale a supporto dello sviluppo dei progetti e una nuova edizione del Business Angel Summit, iniziativa che nel 2025 ha riunito 250 investitori.

Informazioni utili